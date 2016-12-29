ارتفاع جنوني جديد في سعر الدولار اليوم الخميس 29-12-2016

سمر العشري

جاء سعر الدولار اليوم الخميس فى السوق السوداء عند 19.90 للشراء وإرتفع فى مناطق إلي 20 جنيه مع توقعات بإرتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء لزيادة الطلب على الدولار، وزادت حركات الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل إنخفاض المعروض منه مما أدي لحدوث حالة إرتفاع فى السوق السوداء وإستقرار بالبنوك .

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية :

البنك وسعر الشراء يليه سعر البيع :

المصرف المتحد 19.00 19.20

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.99 19.25

مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.99 19.30

البنك المصري لتنمية الصادرات 18.99 19.35

بنك البركة مصر 18.98 19.49

بنك الإسكندرية 18.95 19.10

بنك فيصل الإسلامي المصري 18.90 19.10

بنك التعمير والإسكان 18.90 19.30

بنك مصر إيران للتنمية 18.90 19.30

إتش إس بي سي مصر 18.90 19.50

البنك العربي مصر. 18.85 19.30

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.80 19.35

بنك بلوم مصر 18.80 19.20

البنك المركزي المصري 18.80 19.13

بنك قناة السويس 18.75 18.95

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.75 19.10

البنك المصري الخليجي 18.75 18.95

البنك اﻷهلي اليوناني 18.75 19.30

بنك القاهرة 18.65 18.85

البنك اﻷهلي المصري 18.65 18.85

بنك مصر 18.65 18.85

كريدي أجريكول مصر 18.65 18.85

البنك التجاري الدولي 18.50 18.65

سعر الدولار في السوق السوداء :

تشير التوقعات إلي زيادة أسعار الدولار فى السوق السوداء مع زيادة الطلب على الدولار وقلة المعروض من الدولار بشكل كبير، ويواجه الدولار إرتفاعات قوية مقابل الجنيه المصرى فى السوق السوداء رغم تثبيت الدولار السعر فى السوق الرسمية للدولار .

شبكةعيونالإخبارية

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