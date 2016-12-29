تعليم الخبر يدرّب المعلمين على دمج التطبيقات الحديثة في التعليم

أطلقت وحدة التدريب بمكتب التعليم بالخبر برامج تدريبية لدمج التقنية بالتعليم وشرح الدروس، في الوقت الذي اختتمت فيه أمس وحدة التدريب برنامجاً تدريبياً هذا الفصل ضمن مجموعة برامج في جانب "استخدام التقنية في التعليم" للمعلمين.

وأوضح عبدالله الضرغام رئيس وحدة التدريب بالمكتب، بأن البرنامج حضره 24 معلماً وذلك في مقر مدرسة الخبر النموذجية واستمر مدة ثلاثة أيام، مؤكداً أهمية مواكبة تطور التقنية، ومبيناً في الوقت ذاته بأن الدورة تأتي ضمن برامج تدريبية في هذا الجانب تم إدراجها في الخطة.

وأضاف الضرغام بأن البرنامج استعرض أهم التطبيقات في الحاسب الآلي، وتطبيقات الأجهزة الذكية، وملحقات الأجهزة، ومواقع تعليمية تابعة للوزارة، لافتاً إلى أنه تم خلال الدورة شرح نظري وعملي لكيفية استخدام التطبيقات ووظيفتها التي تخدم ثلاثة أصناف "المعلم والطالب وأولياء الأمور".

واستعرض الضرغام خلال البرنامج أبرز تلك التطبيقات التي تدعم المعلم وأخرى تخدم الطالب في عملية التعلم مثل تطبيق "إلمنتيس" لمعلمي الكيمياء، وتطبيقات في اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وأيضاً موقع المحتوى الرقمي الذي يشمل وسائط للمواد الدراسية من فيديوهات وفلاشات وأسئلة تفاعلية وألعاب تعليمية وكذلك بوابة عين للتعليم، وتطبيقات تواصل مع أولياء أمور الطلاب وطريقة وشروط استخدامها.