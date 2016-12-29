أمانة الشرقية: مقاول مشروع نفق وجسر الملك عبدالله تسلم 90% من مستحقاته

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم تسليم المقاول المنفذ لمشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز في محافظة الخبر 90% من مستحقاته المالية، وهي المبالغ التي يحصل عليها أي مقاول قبل تسليم المشروع، مؤكدة مضيها في متابعة تنفيذ المشروع وإلزام المقاول بتسليمه خلال 120 يوماً.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان أنه لا متطلبات مالية تعيق تنفيذ المشروع، وأن العمل يسير بشكل طبيعي، والمشروع في مراحله النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 96 %، ولا يوجد أي معوقات تعترضه.

واعتبر الصفيان مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر، من أهم المشروعات الحيوية بالمحافظة نظرا لإسهامه، عند اكتمال تنفيذه وافتتاحه في تسهيل الحركة المرورية من وإلى وسط الخبر، والمشروع عبارة عن ثلاثة مستويات مكونة من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله ودوار في منسوب الأرض الطبيعية بقيمة إجمالية 282 مليون ريال.

واضاف الصفيان يشمل مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الملك عبدالعزيز نفق على امتداد طريق الملك عبدالله بطول 935 متراً بثلاثة مسارات رئيسية، يعلوه دوار لتسهيل حركة التقاطع وجعلها حره، وجسر أعلى الدوار باتجاه طريق الملك عبدالعزيز بطول 700 متر يتضمن مسارين لكل اتجاه، مشيراً أنه قد تم إنجاز أجزاء كبيرة من المشروع بنسبة تتجاوز الـ96% وسيساهم في فتح حركة المرور للقادم من الظهران وصولا إلى الكورنيش دون أي توقف.