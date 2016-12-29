توزيع غاز البترول السائل والجاف على طاولة الشورى

يناقش مجلس الشورى الاثنين بعد القادم تقرير اللجنة المالية بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، ومن ذلك رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل المادة الخامسة من نظام تعريفة الطيران المدني، وإجراء تعديلات على نظام المرور ورسوم الخدمات البلدية، وذلك بعد أن صدرت المراسيم الملكية بالمصادقة على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذه المبادرات.

وفي الثاني عشر من ربيع الثاني المقبل، يناقش الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، كما يبحث مقترح تعديل فقرة من النظام الصحي قدمته حنان الأحمدي، وفي الأربعاء الذي يليه يناقش المجلس تعديلات بعض اللوائح لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع -المسنون والمعوقون ومجهولو الأبوين- ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، كما يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 35 - 1436.

وكان المجلس قد رفض أمس الأربعاء إضافة مادة إلى نظام المرور تنص على أن تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وهو مقترح مقدم من عضوي المجلس عيسى الغيث وطارق فدعق والعضو السابق عبدالرحمن السويلم، مؤيداً المجلس توصية لجنة الشؤون الأمنية التي أكدت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة اقتراح تعديل النظام، وبررت بأن إدراج الموافقة على التبرع بالأعضاء ليس له علاقة بنظام المرور ولا بآليته، ورأت أنه أمر تنفيذي كالبصمة وغيرها، يمكن أن يتم دون الحاجة إلى إجراء تعديل نظام المرور أو إضافة حكم جديد إليه بهذا الخصوص.