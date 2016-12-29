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سجن شقراء العام يحتفل بأسبوع النزيل الخليجي

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احتفل سجن محافظة شقراء العام بأسبوع النزيل الخليجي بحضور محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال وقد اقيم معرض لاعمال النزلاء واستمع الحضور لشرح من مدير السجن العقيد ضيف الله العتيبي عن هذه المناسبة التي كانت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام تم خلالها إقامة عدد من البرامج والفعاليات كالمسابقات والبرامج التوعوية التي شارك فيه النزلاء.

واختتم هذا البرنامج والفعاليات بحفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم لأحد النزلاء بالجناح المثالي ثم ألقى رئيس لجنة الجناح المثالي خالد بن عبدالعزيز السنيدي كلمة بهذه المناسبة بيّن فيها أهداف هذا الاسبوع وفعالياته وبرامج الجناح المثالي بعد ذلك تم تكريم الداعمين لهذا الحفل وتكريم عدد من نزلاء الجناح المثالي الذين تفوقوا في عدد من البرامج التي تمت اقامتها خلال تلك الفترة.

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محافظ شقراء والضيوف (عدسة/ محمد العطاس)

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جانب من التكريم

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