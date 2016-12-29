وزير التعليم يدشن حملة «دماؤنا فداء أبطالنا» بابتدائية الحجاز

د. العيسى واللواء المالك مدشنين الحملة

دشن وزير التعليم د. أحمد العيسى، ومدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء د. سليمان المالك حملة التبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي تحت شعار (دماؤنا فداء أبطالنا) موجهة من المعلمين وأولياء الأمور بمدرسة الحجاز الابتدائية، وذلك بحضور العقيد خالد النويصر من العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وحضور الملازم أول مشعل عافت الخمعلي من وزارة الحرس الوطني وعدد من منسوبي التعليم والخدمات الطبية بوزارة الدفاع.

وقد بُدئت فعاليات الحملة بالسلام الملكي السعودي للطلاب بالزي العسكري، ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم، تلا ذلك كلمة لمدير مدرسة الحجاز الابتدائية مفرح إبراهيم الحقوي عبّر فيها عن شكره لوزير التعليم واللواء الدكتور سليمان المالك لرعايتهما الكريمة وتدشينهما الحملة، مؤكدًا على الدور البطولي الوطني الذي يقوم به جنودنا على الحدود، لافتًا إلى أن الحملة ماهي الا مبادرة وفاء وعرفان رمزية إزاء ما يبذله هؤلاء الأبطال من تضحيات في ميدان العز والشرف.

عقب ذلك كرم د. العيسى واللواء المالك أبناء المرابطين من طلاب المدرسة بدروع تذكارية، ثم التقطت الصور التذكارية مع طلاب ومنسوبي المدرسة.

وفي هذا الإطار أوضح مشرف الحملة بالمدرسة عايض القحطاني أن إطلاق هذه الحملة يأتي وفاء وعرفانًا لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، مقدمًا شكره للخدمات الطبية بالقوات المسلحة على تفاعلهم مع المبادرة وتلبية الدعوة في تنفيذ برنامج الحملة بالمدرسة وجهودهم في تسخير كافة الإمكانات والتجهيزات لإنجاح الحملة.