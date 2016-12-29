مضاوي بنت محمد تفتتح معرضاً إسعافياً بجامعة الملك سعود

افتتحت صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، أمس في المدينة الجامعية بجامعة الملك سعود معرضا "إسعافيا" بمشاركة 16 كلية وعدد من الجهات الحكومية.

وتجولت الأميرة مضاوي في أرجاء المعرض مستمعة إلى شرح عن الأقسام المشاركة، مبديه إعجابها بالمعرض.

ونوهت عميدة مركز الطالبات بالجامعة الدكتورة إيناس العيسى بدور جامعة الملك سعود في التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات، مثمنة الشراكة مع جمعية الزهايمر تحت مظلة كليات الطالبات والتطوع في معرض الإسعافات الأولية.