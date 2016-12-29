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شرطة الرياض تحذر من تداول الشائعات

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نفى الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان صحة التعليقات المصاحبة لمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تجمعا لوافدين من الجنسية السورية مرددين بعض الهتافات، وأن هذا التجمع تزامن مع مباراة ناديي الهلال والنصر الأخيرة المقامة على إستاد الملك فهد الدولي.

وأكد الميمان، أن كل ما تم تداوله من تعليقات عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا وأن الأجهزة الأمنية لم تسجل أي تجاوز في هذا الشأن ولن تسمح به وأن هذالمقطع تم نشره منذ عدة سنوات وهو خارج المملكة وأهاب بالجميع بتحرّي الدقة وعدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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