رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط: مخططنا لـ2017 يضم سوقا عموميا للأسماك

دمياط-معتز الشربينى

قال مجدى خاطر رئيس مدنية عزبة البرج بدمياط لـ"اليوم السابع" إن الوحدة المحلية لعزبة البرج انتهت من وضع مخطط عام لمدينة عزبة البرج للعام الجديد 2016/2017 ويهدف المخطط لحل كثير من مشاكل المدينة.

وأشار أنه تم الانتهاء من إعداد رسومات هندسية ومقترح لتحويل سوق السمك القديم بالمدينة والمهجور منذ سنوات طويلة إلى سوق مركزى يتناسب مع المدينة وعملها وهو مكون من ثلاثة أدوار وبدروم ودور أرضى و39 محلا و12 وحدة إدارية ليكون سوقا متكاملا يخدم مهنة الصيد فى عزبة البرج وكذلك مخطط لإنشاء 26 محلا تجاريا بسور مستشفى عزبة البرج المركزى تكون مجهزة وبشكل ممتاز، كما تم أيضا الانتهاء من الرسومات الهندسية لـ16 محلا تجاريا بشارع الشهيد لتكون محلات وملحق بها 12 وحدة إدارية بالدور العلوى بهدف القضاء على الأسواق العشوائية.

وأضاف خاطر أنه جار أيضا إعداد مخطط لإنشاء موقف عمومى يخدم المدينة وتم تحديد موقعة بجوار حديقة المجلس أول طريق منطقة المراجوة على الطريق العام بمساحة 330م2 ليستوعب سيارات الميكروباص البالغ عددها 200 سيارة و300 سيارة خط سرفيس وصمم الموقف بحيث يلحق به دورة مياه كاملة لخدمة الركاب. مضيفا أنه جارى كذلك استغلال مساحة 1375 م2 من الأرض المخصصة لإنشاء المكتبة العامة بعزبة البرج لإنشاء حديقة ومتنزه يخدم الأهالى، وتمت موافقة الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط عليها وإحالتها إلى إدارة المجالس لإعداد المستندات اللازمة وعرضها على المجلس التنفيذى بالمحافظة للموافقة عليها.