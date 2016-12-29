خولة الملا: مبادرة ترسخ قيم التطوع

أشادت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمبادرة عام الخير، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للعام المقبل 2017م استكمالا لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في الدعوة الدائمة إلى بذل الخير والمساعدة والقيام بأعمال تطوعية لخدمة المجتمع إرساء لقيم عليا ترتكز على ترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية تعزيزاً لأطر التماسك والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أهمية هذه المبادرة وما تعكسه من نهج أصيل تجذر في وجدان المجتمع الإماراتي وغدا سمة من سماته وعلامة فارقة في سعيه لإسعاد المجتمعات والدول الأخرى، وثقافة تمثل عنوان قيادة وشعب الإمارات للعمل الخيري والعطاء الإنساني.

ودعت الملا كافة المؤسسات والجهات والأفراد إلى طرح المبادرات والبرامج التي تعزز من قيم هذه المبادرة لتكون مداداً متواصلا لسياسات الدولة في السعادة والتسامح والعمل التطوعي في داخل الدولة وفي خارجها مع كافة الشعوب والثقافات.