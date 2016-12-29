3.7 ملايين درهـم من «في بي إس» الطبية لدعم مشاريع «الهلال» في اليمن

تلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس، أول تبرع من نوعه من قطاع خاص بعد المبادرة الإنسانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار عام 2017 في الإمارات «عام الخير»، حيث تسلمت الهيئة مليون دولار أميركي، ما يعادل 3 ملايين و700 ألف درهم من مجموعة في بي إس الطبية لدعم مشاريع الهلال الأحمر في اليمن.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن التبرع أن مبادرة الخير، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة ترتكز على العمل الخيري، خلال العام 2017، وعلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص والمساهمة في المسيرة التنموية، وترسيخ روح التطوع وخدمة الوطن.

استراتيجية

وقال إن مجموعة في بي إس للرعاية الطبية تعتبر أول جهة تقدم هذا الدعم المالي، بعد إعلان 2017 عام الخير، ما يجسد دور القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكاً استراتيجياً للهيئة في دعم العمل الإنساني والخيري والمجتمعي.

وأكد الفلاحي أن منظومة العمل الإنساني المتواصلة للهيئة واستراتيجية عمل الهلال الأحمر، لتوفير كم متنوع من المساعدات الإنسانية تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمد يد العون الإنساني للفئات الضعيفة والمحتاجة، التي يستهدفها الأحمر بعطائه ومساعداته.

وأشاد الأمين العام بالمبادرات الإنسانية والمساعدات الخيرية، التي تقدمها مجموعة في بي إس الطبية، التي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية والمجتمعية بين الهلال الأحمر، والعديد من الهيئات الرسمية والخاصة، التي تسعى إلي مد جسور التكافل والتواصل ونشر مظلة من العطاء الإنساني للفئات، التي يستهدفها الهلال الأحمر بعطائه.

وأشار الأمين العام للهلال الأحمر إلى أن برامج ومبادرات «عام الخير» سوف تستهدف بشكل رئيس القطاع الخاص بصفته الشريك الأساسي في مسيرة التنمية بالدولة، وأن تبرع المجموعة يأتي في ذلك السياق وسيدعم مشاريع الهيئة الإغاثية والتنموية، التي ينفذها الهلال الأحمر، ويحدث بصمة إيجابية، تعزز من دور الهلال الأحمر الإنساني، من أجل مساعدة تلك الفئات الضعيفة والمنكوبة.

رعاية

ومن جهته أكد الدكتور شمشير فياليل المدير التنفيذي لمجموعة في بي إس الطبية أن دولة الإمارات تميزت بدعمها الدائم للمحتاجين، بغض النظر عن أعراقهم، وجنسياتهم أو أعمارهم.

وقال، إن التركيز الرئيس في عام 2017 سيكون على تقوية المسؤولية المجتمعية من جانب القطاع الخاص، وهذا يمنحنا الفرصة في المساهمة، ورد جزء من جميل هذا الوطن والشعب.

وأضاف، لقد كنا دائماً بجانب الهلال الأحمر الإماراتي بدعمه في المبادرات الإنسانية، التي يتبناها، وهذا فقط مجرد مساهمة من جانبنا. ونحن الآن نستعد لاستقبال العام الجديد 2017، عام الخير، كما أطلق عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأنا في تطلّع دائم لمثل هذه الفرص لرد جميل هذا المجتمع بأفضل الطرق الممكنة.