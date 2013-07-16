دواء أمريكى جديد لعلاج سرطان الرئة المتأخر

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، فى الثانى عشر من شهر يوليو الجارى، على إصدار مستحضر صيدلى جديد لعلاج سرطان الرئة ذى الخلايا غير الصغيرة "on-small cell lung cancer"، وفى الطور المتأخر أو الخبيث من المرض، والذى ينتقل فيه الورم من الرئة إلى أعضاء الجسم الأخرى.

ويتسبب سرطان الرئة، بحسب المعهد القومى للسرطان، فى إصابة أكثر 228000 أمريكى سنوياً، وتشير التوقعات إلى أنه سيتسبب فى وفاة حوالى 159000 شخص هذا العام .

ويعرف العقار الجديد باسم "Gilotrif "، ويحتوى على المادة الفعالة "afatinib"، وهو ينتمى إلى مجموعة مثبطات أنزيم التيروسين كيناز "tyrosine kinase inhibitor"، وتعتمد آلية عمله على تثبيط تكوين البروتينات الحيوية، والتى يعتمد عليها الورم بشكل أساسى للنمو والتطور.

وأدمجت الشركة المصنعة لعقار " Gilotrif" اختباراً تشخيصياً للكشف عن مدى التوافق الجينى للمرضى، والذى سيتحدد على إثره إمكانية حصول المرضى على العقار من عدمه.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يسببها العقار الجديد: الإسهال والحكة والتهابات الفم وضعف الشهية والتهابات المثانة، وانخفاض مستويات البوتاسيوم بالدم، ومن الآثار الجانبية الخطيرة التى قد يسببها أيضاً: الإسهال الشديد، والذى قد ينتج عنه الإصابة بالفشل الكلوى، والجفاف الشديد والطفح الجلدى الشديد والتهابات الرئة وتسمم الكبد.