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رضا البلتاجى يٌقيم "كاساى" حكم القمة.. ويوجه نصائحه للاعبى القطبين

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رضا البلتاجى يٌقيم "كاساى" حكم القمة.. ويوجه نصائحه للاعبى القطبين رضا البلتاجى يٌقيم "كاساى" حكم القمة.. ويوجه نصائحه للاعبى القطبين

>كتب أحمد طارق

أفصح رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام المستقيل، عن تقييمه للحكم المجرى فيكتور كاساى المنوط بإدارة مباراة القمة 113 بين الأهلى والزمالك، المحدد لها مساء اليوم الخميس على استاد بترو سبورت فى إطار منافسات الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز.

 

وأكد البلتاجى خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أن المجرى كاساى حكم جيد، ويتمتع بخبرة كبيرة فى الدوريات العربية، فضلاً عن إداراته لمباراة القمة 111 والتى فاز فيها الأهلى.

 

ووجه رئيس لجنة الحكام السابق نصائحه للاعبى القطبين قبل ساعات من انطلاق القمة 113، مشدداً عليهم بضرورة عدم التركيز مع قرارات الحكم والانصياع لها فى كل الأحوال، وأن ينصب تركيزهم على إمتاع الجماهير بالأداء الراقى والفنى داخل المستطيل الأخضر، وتجنب الحصول على انذارات مجانية من شأنها أن تحجم اللاعب خلال اللقاء.


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