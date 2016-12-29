مباراة القمة.. حلمى لاعبى الزمالك: الـ2 المستبعدين مثل الـ18 أمام الأهلى

كتب عمرو جاب الله

عقد محمد حلمى المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية مساء الأربعاء، فى فندق الإقامة بمنطقة التجمع، استعداداً لمواجهة الأهلى، المقرر لها مساء اليوم، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وحرص حلمى خلال متابعة اللاعبين لفيديو المحاضرة الفنية على عدم الحديث كثيراً واكتفى بقول: "احنا فى المعسكر 20 لاعبا كلكم تكونوا جاهزين إنكم هتبدأوا المباراة وهيكون فيه اتنين مستبعدين بالطبع مش عاوزهم يزعلهم وعاوز حماسهم لفوز الفريق لا يقل عن الأساسيين لأن النجاح سيحسب للجميع تحت اسم الزمالك وليس لفرد واحد".