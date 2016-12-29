موعد مباراة الزمالك والأهلى 29 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب فتحى الشافعى

يلتقى الزمالك مع الأهلى اليوم، الخميس، على بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز ، وفيما يلى موعد المباراة والقنوات الناقلة..

موعد مباراة الزمالك والأهلي

تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب بتروسبورت (ملعب الزمالك)، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 42 نقطة، يحتل بها صدارة جدول المسابقة المحلية، أما الأبيض فيأتى فى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

الشد والجذب سيطر على مباراة الزمالك و الأهلى

مباراة الزمالك والأهلى اليوم جاءت بعد فترة من "الشد والجذب" حول مصير اللقاء ، ففي البداية طلب الأرجنتيني كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني تأجيل اللقاء خوفاً على لاعبيه من الإجهاد قبل منافسات أمم أفريقيا المقبلة بالجابون لكن الإتحاد المصري لكرة القدم أقنع المدرب الأرجنتيني بعدم التأجيل ، بعدها طلب نادي الزمالك التأجيل لكن الإتحاد المصري للعبة حسم الجدل في النهاية وقرر إقامة المباراة بإستاد بتروسبورت وهو ملعب نادي الزمالك رغم الشائعات التى أُثيرت حول اللقاء ومصيره كان أخرها إعتراض الزمالك على حكم اللقاء المجري كاساي.

إدارة وطنية لمباراة الزمالك و الأهلى

مباراة الزمالك و الأهلى الليلة تُقام بقيادة وطنية للفريقين فالأهلي يقوده حسام البدري فيما يقود الزمالك محمد حلمي ليختفي "الخواجات" من على دكة الفريقين في موقعة الليلة ، تحظى القمة برقم تاريخي إذ لم يفز الزمالك على الأهلي في الدوري منذ 9 سنوات وتحديداً عندما هزم الأبيض الأحمر بثنائية نظيفة يوم 21 مايو عام 2007 خلال مباراة الدور الثانى من موسم 2006- 2007، وخاض الأهلى هذا اللقاء بفريق من البدلاء، بعدما قرر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفني للأحمر وقتها خوض اللقاء دون 13 لاعبًا من العناصر الأساسية من التشكيلة التى أسهمت فى الفوز بلقب الدورى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

تنقل قناتا on sport وnile sport مباراة الزمالك و الأهلي اليوم مع وجود أستوديوهات تحليلية قبل وبعد انطلاق المباراة.