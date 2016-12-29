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مباراة القمة.. ضيق الوقت يلغى الجولة السياحية لطاقم الحكام المجرى

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مباراة القمة.. ضيق الوقت يلغى الجولة السياحية لطاقم الحكام المجرى مباراة القمة.. ضيق الوقت يلغى الجولة السياحية لطاقم الحكام المجرى

>كتب- عادل عقل

وصل مساء أمس الأربعاء إلى القاهرة طاقم حكام القمة المجرى بقيادة فيكتور كاساى لإدارة لقاء القطبين الزمالك والأهلى، والمقرر إقامته فى السابعة مساء غدٍ الخميس باستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز.

 

تسبب ضيق الوقت فى إلغاء الجولة السياحية للطاقم المجرى حيث فضلوا الراحة بفندق الإقامة حتى موعد المباراة وذلك للتركيز وعدم الانشغال بأى أمور أخرى غير المباراة، خاصة أن الرحلة الطيران كانت مرهقة واستغرقت أكثر من 10 ساعات عبر الخطوط الجوية اليونانية.

 

وجدير بالذكر أن الطاقم يضم بالإضافة إلى كاساى مواطنه الثنائى جابور ايروس وجورجى رينج مساعدان والحكم الرابع آدم فاركس. بينما مراقب الحكام المساعد الدولى السابق هشام صلاح مصطفى عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة. ومن المقرر أن يغادر طاقم الحكام المجرى القاهرة يوم الجمعة، ويحصل الطاقم على 15 ألف دولار بدل تحكيم المباراة طبقا للوائح الـ" فيفا" على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران.


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