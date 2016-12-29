طالب أصم يقترح تطبيقاً لسعادة البيئة المدرسية

قدّم الطالب الأصم زكريا سعيد الحمايدة من مدرسة الأمل للصم اقتراحاً بتنزيل تطبيق على جميع أجهزة الكمبيوتر اللوحية (الآيباد) المستخدمة في التعليم الذكي، يمكن تسميته بـ«زر السعادة»، يسمح للطالب في حال شعر بالإرهاق أو عدم القدرة على الاستيعاب أن يضغط على الزر دون أن يدري المعلم من قام بعملية الضغط، حيث لاقى الاقتراح استحساناً كبيراً، ومن المقرر أن يتم العمل على تنفيذه تحت إشراف وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة العصف الذهني التي نظمتها وزارة التربية والتعليم في إطار المعرض الوطني للابتكار، والتي شارك بها 100 طالب من مختلف مدارس الدولة.

والرسالة التي يريد الطالب إيصالها إلى المعلم أن الطلاب بحاجة لتغيير في إيقاع الدرس أو طريقة الشرح أو الحصول على فاصل منشط، وعلى المعلم أن يستجيب لذلك بهدف كسر الروتين والمساعدة على إيصال المعلومة بشكل أفضل إلى أذهان الطلبة.

وقد اختارت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل مساعد قطاع الرعاية والأنشطة مدير إدارة الابتكار والريادة في وزارة التربية والتعليم الطالب الأصم زكريا سعيد الحمايدة للمشاركة بناء على الزيارة التي قام بها وفد المدرسة إلى الوزارة، وقدم خلالها أفكاره عن توعية المجتمع ككل وطلبة المدارس السامعين على وجه الخصوص بقضايا الأشخاص الصم.

أفكار

كما قدم الطالب أفكاراً أخرى كان من بينها طباعة كتيبات توعوية عن الإعاقة السمعية وتوزيعها على جميع المدارس لتعريف الطلبة بالأشخاص الصم.

من جانبه أكد الإعلامي فيصل العطار عضو مجلس الإمارات للشباب أن التفاعل الذي أبداه الطالب زكريا خلال الحوار كان غاية في الإيجابية واتسم بروح المبادرة والحماس.