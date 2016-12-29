اليوم.. الحكم على 8 متهمين بجلب 8 ملايين قرص ترامادول وذخائر من تركيا

كتبت ندى سليم

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، اليوم الخميس، حكمها على 8 أشخاص فى القضية رقم 10114 لسنة 2014 لاتهامهم بجلب ممنوعات من تركيا عبارة عن 8 ملايين قرص مخدر وبندقية خرطوش، و2850 طلقة خرطوش، و5 سيارات لنقل المضبوطات.

يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد إبراهيم عبد الله، وعضوية المستشارين خليفة مسعود، والسعيد الصالحى، وسكرتارية حسن الصيفى ومحمد شعراوى والسيد شحاتة.

وتبين من التحقيقات التى أجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، أن المتهمين وهم كل من عصام سعداوى، رئيس مجلس إدارة اتوموتيف السعداوى، ونبيل السعداوى، مدير شركة، وإبراهيم عودة صاحب مزرعة، والسيد عودة، مقاول، وإسماعيل محمد، كامل حميدة، وجمعة محمود، وسعيد محمد، جلبوا شحنة كبيرة من أقراص الترامادول من دولتى تركيا وليبيا بقصد بيعها للمتعاطين والمدمنين داخل البلاد.

وكشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن أن المتهمين الأول والثالث والخامس تولوا مهمة إعداد وتجهيز عدد من مراكب الصيد فى حالة تعذر إنزال الشحنات عبر الموانئ الشرعية بالسواحل الليبية، فى حين تولى المتهمان الثانى والرابع تخزين الشحنات عند وصولها.

وأضاف التحريات: فى مايو 2014 اتجه المتهمان الثالث والخامس إلى تركيا لجلب شحنة من الأقراص المخدرة والأسلحة والذخائر وتخزينها داخل حاويات بمينائى مارسين التركى، وماغوستا القبرصى وإتمام الصفقة عبر مركب تجارى يدعى "سلطان" تكون مهمته تهريب الشحنة إلى داخل البلاد عبر موانئ بورسعيد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، فأسندت إليهم تهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر.