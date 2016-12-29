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إبراهيم نور الدين: مواجهات القمة الأسهل تحكيميًا.. وأسعد بالاستجابة للأجنبى

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إبراهيم نور الدين: مواجهات القمة الأسهل تحكيميًا.. وأسعد بالاستجابة للأجنبى إبراهيم نور الدين: مواجهات القمة الأسهل تحكيميًا.. وأسعد بالاستجابة للأجنبى

>كتب أحمد طارق

أكد الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، أن مباريات القمة بين الأهلى والزمالك تكون دائماً من أسهل المباريات فى الإدارة التحكيمية، بشرط التزام اللاعبين بقرارات الحكم.

 

وعلق نور الدين خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت"، على إسناد إدارة القمة 113 المحدد لها مساء اليوم الخميس للحكم المجرى فيكتور كاساى، قائلاً: "مش فارقة كتير الحكم يكون مصرى أو أجنبى لكن الأهم التزام اللاعبين، وأتمنى أن يقدم الفريقان مستوى يليق باسم الكرة المصرية.. وأشعر بالسعادة عندما أرى اللاعب المصرى ملتزما بقرارات الحكم الأجنبى".


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