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الأهلى: من حق الزمالك تحديد أعداد الجماهير للقمة 113.. وننتظر موافقة الأمن

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الأهلى: من حق الزمالك تحديد أعداد الجماهير للقمة 113.. وننتظر موافقة الأمن الأهلى: من حق الزمالك تحديد أعداد الجماهير للقمة 113.. وننتظر موافقة الأمن

>كتب أحمد طارق

أكد اللواء شرين شمس، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أنه من حق مسئولى نادى الزمالك تحديد أعداد الجماهير التى سيسمح لها بحضور مباراة القمة 113 المحدد إقامتها غداً الخميس على استاد بترو سبورت، فى اطار منافسات الجولة 17 بالدورى الممتاز، نظراً لكون تنظيم اللقاء من اختصاص الأبيض.

 

وأوضح شرين شمس خلال تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" أن من حق الزمالك تحديد اعداد الجماهير، بشرط الحصول على الموافقات الأمنية، وإخطار النادى الأهلى بتلك الموافقات، لافتاً إلى أنه تلقى اتصال مفاجئ من مجدى عبد الغنى عضو الجبلاية يخطره بأنه سيتم ارسال 300 دعوة للقلعة الحمراء لحضور أعضاء الجمعية العمومية، دون تلقى الأهلى أى موافقات أمنية.

 

وكشف المدير التنفيذى للأهلى، أنه كان تم الاتفاق على حضور 50 فردا فقط من كل ناد بلقاء القمة، والتعديل الذى أجرى على إعداد الجماهير الحاضرة لا يعلم عنه شيئا، لذلك رفض تسلم الدعوات لحين تلقى إخطاراً رسمياً من مديرية أمن القاهرة بالسماح بحضور 300 فرد من كل نادٍ، مؤكداً أن أمن وسلامة الوطن واستقرار بطولة الدورى يأتى فى المقام الأول بغض النظر عن المباراة ونتيجتها.

 

واستطرد شرين شمس، أنه يأمل فى أن يتم زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف بدلاً من 300، إلا أن احترام الاتفاق المبرم مسبقاً خلال الاجتماع التنسيقى والذى تم خلاله تحديد حضور 50 فرد من كل نادى أمر واجب، وفى حالة حدوث تعديلات يجب أخطار الطرف الأخر بها، ولا يجوز للزمالك أن يقول "هو كده" ويتم التنفيذ.


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