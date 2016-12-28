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الإعدام لضابط شرطة قتل سائقًا ومندوب مبيعات بالمنيا

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الإعدام لضابط شرطة قتل سائقًا ومندوب مبيعات بالمنيا الإعدام لضابط شرطة قتل سائقًا ومندوب مبيعات بالمنيا

مصلحة السجون

نفذت مصلحة السجون بسجن المنيا، حكم الإعدام على ضابط شرطة بمديرية أمن سوهاج، لاتهامه بقتل سائقًا ومندوب مبيعات، والاستيلاء على مبلغ 180 ألف جنيه، تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام.

وتعود أحداث القضية إلى قيام “م.ف” ضابط شرطة بمديرية أمن سوهاج، بتكوين تشكيل عصابى، وبإجراء التحريات تبين أن أحد أفراد التشكيل يعمل سائقا بشركة توزيع الدخان، وتربطه صداقة بالضابط المتهم، الذى قام بالاتصال به للاستيلاء على مبلغ 180 ألف جنيه حصيلة البيع، كانت بحوزة “ا.ع” مندوب المبيعات المجنى عليه ثم تخلصا منه، وبعدها وقعت مشاجرة بين الضابط وشريكة السائق قام على إثرها الضابط بإطلاق عيار نارى أدى إلى وفاة السائق، وبعدها حاول الضابط إخفاء الجريمة بإلقاء الجثتين بجانب ترعة وبعد العثور على الجثتين.

وتم تشكيل فريق بحث تمكن من أن وراء ارتكاب الواقعة الضابط وشريكه، وتم القبض عليهما وأحالتهما للنيابة وبعدها اليمحكمة الجنايات التى إحالت الأوراق للمفتى ثم تنفيذ حكم الإعدام .

 

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