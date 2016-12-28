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وزير الأوقاف يستعرض أوجه التعاون مع المراكز الإسلامية في فنزويلا

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وزير الأوقاف يستعرض أوجه التعاون مع المراكز الإسلامية في فنزويلا وزير الأوقاف يستعرض أوجه التعاون مع المراكز الإسلامية في فنزويلا

وزير الأوقاف

(أ.ش.أ)

استعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه، اليوم، مع السفير خالد عمران سفير بدولة فنزويلا، أوجه التعاون بين الوزارة والمراكز الإسلامية في فنزويلا من خلال سفارة مصر.

وأعلن وزير الأوقاف، استعداد الوزارة بتزويد فنزويلا بالمزيد من الكتب والمطبوعات والمؤلفات، والتى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ومن جانبه أشاد السفير المصرى بجهود أئمة الأوقاف المبعوثين للخارج بصفة عامة، والمبعوثين لدولة فنزويلا بصفة خاصة، وبالكتب المترجمة بمعرفة وزارة الأوقاف، والتي كان لها الأثر الكبير في نفوس المسئولين في فنزويلا.

ومن جانب أخر اعتمد وزير الأوقاف، اليوم، مبلغًا وقدره مليون و138 ألف جنيه، من الإدارة العامة لشئون البر والأوقاف للإسهام في علاج مرضى الأورام من العاملين بالأوقاف بمستشفى الدعاة التابعة للوزارة، في إطار سعي الوزارة لتقديم الخدمات الطبية للأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف وتخفيف المعاناة عن المرضى منهم.

 

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