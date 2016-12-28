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حبس 4 أشخاص 10 سنوات في قضية تظاهر بالمنيا

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حبس 4 أشخاص 10 سنوات في قضية تظاهر بالمنيا حبس 4 أشخاص 10 سنوات في قضية تظاهر بالمنيا

أرشيفية

(أ.ش.أ)

قضت محكمة جنايات المنيا الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم، بتأييد حبس 4 متهمين حضوريًا، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، في أحداث تظاهر بمدينة المنيا.

وأيدت المحكمة، أحكامًا بالسجن المشدد 10 سنوات، على كل من “محمد.ص.م”، و”محمد.ش.ط”، و”أحمد.ج.خ”، و”عاصم.ر.ح”، حضوريًا فى قضية إعادة إجراءاتهم بتهمة التظاهر والتحريض على العنف والمشاركة فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة، فى يوم 24 من شهر يناير 2014، وكان محكوماً عليهم غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات فى شهر يونيو الماضى، ضمن 16 متهمًا وعقب إصدار الحكم عليهم بعدة أيام تم القبض عليهم، وتمت إعادة إجراءات محاكمتهم والتى أيدت الحكم اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

كما شمل أمر الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، وشاركوا فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة.

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