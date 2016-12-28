عباس يعلن استعداده لاستئناف المفاوضات إذا أوقفت اسرائيل الاستيطان

(أ.ف.ب)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أن القيادة الفلسطينية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في حال وافقت على وقف الاستيطان، وذلك ردًا علىى خطاب وزير الخارجية الاميركي جون كيري في وقت سابق.

وأوضح عباس، في بيان، تلاه باسمه صائب عريقات “أنه في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل متبادل، فإن القيادة الفلسطينية على استعداد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي ضمن سقف زمني محدد، وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الامن الاخير 2334”.