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مصطفى الفقي: المصري فرعون و”مافيش قدامه غير الرئيس”

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مصطفى الفقي: المصري فرعون و”مافيش قدامه غير الرئيس” مصطفى الفقي: المصري فرعون و”مافيش قدامه غير الرئيس”

الفقى

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن التفكير المصري “فرعوني” والمواطن لا يجد أمامه إلا حاكم البلاد، فإذا شعر المواطن البسيط بتحسن الأوضاع سيرجعه إلى الرئيس عبد الفتاح ، وأيضًا يقوم بالعكس إذا لم يشعر بالتحسن.

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في ”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن تحسن الأوضاع في البلاد مرتبط بنجاح القرارات الاقتصادية التي أقدمت عليها حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤخرا، موضحا أن ثمن هذه الإجراءات كان “غالي”.

وأكد المفكر السياسي، أن إنجاح قرارات الاقتصادية يتطلب مشاركة الجميع وليست المؤسسات أو الجهات المسئولة فقط، فلابد أن يشارك الجميع في المنظومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

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