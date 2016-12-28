مصطفى الفقي: المصري فرعون و”مافيش قدامه غير الرئيس”

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن التفكير المصري “فرعوني” والمواطن لا يجد أمامه إلا حاكم البلاد، فإذا شعر المواطن البسيط بتحسن الأوضاع سيرجعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضًا يقوم بالعكس إذا لم يشعر بالتحسن.

وأضاف الفقي، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، اليوم، أن تحسن الأوضاع في البلاد مرتبط بنجاح القرارات الاقتصادية التي أقدمت عليها حكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤخرا، موضحا أن ثمن هذه الإجراءات كان “غالي”.

وأكد المفكر السياسي، أن إنجاح قرارات الحكومة الاقتصادية يتطلب مشاركة الجميع وليست المؤسسات أو الجهات المسئولة فقط، فلابد أن يشارك الجميع في المنظومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.