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مسلحون يهاجمون مركز شرطة فى صنعاء

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مسلحون يهاجمون مركز شرطة فى صنعاء مسلحون يهاجمون مركز شرطة فى صنعاء

هاجم مسلحون مركزا للشرطة فى العاصمة اليمنية صنعاء، مساء يوم الاثنين، فى محاولة منهم لإخراج سجناء، مما أسفر عن إصابة مدير المركز بجراح، وفقا لوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة فى بيان نشر على موقعها الإلكترونى، إن مسلحين (لم توضح هويتهم) هاجموا مركز شرطة 26 سبتمبر فى مديرية بنى الحارث (شمالى العاصمة صنعاء)، واعتدوا على مدير المركز وعدد من الجنود؛ مما أسفر عن إصابة مدير المركز بجرح قطعى فى رجله اليسرى.

وأوضحت أن الأمن ألقى القبض على المسلحين، وعددهم ثلاثة تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عاماً، ويجرى التحقيق معهم.

ولم توضح الوزارة عدد السجناء اللذين كان المسلحون يحاولون إطلاق سراحهم، ولا القضية التى اعتقلوا من أجلها.

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مصر 365