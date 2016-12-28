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«زاخر»: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر

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«زاخر»: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر «زاخر»: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر

كمال زاخر

علق منسق التيار العلماني القبطي، كمال زاخر، على طرح أحد أعضاء الكونجرس الأمريكي، مشروع قانون حول ترميم الكنائس في ، قائلاً: “نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في شئون مصر”.

وأضاف زاخر، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور،: “لا نقبل أن يكون الأقباط عامل ضغط على القيادة المصرية”، مؤكدًا أن مصر تواجه الآن ما هو أكبر من حرق الكنائس، معتبرًا أن حادث انفجار الكنيسة البطرسية يُشير إلى محاولة جر مصر إلى مربع سورية والعراق.

ونفى منسق التيار العلماني القبطي، أن تكون مطالبة الكونجرس جاءت من أقباط المهجر، وأنها جاءت من بعض المحسوبين على أقباط المهجر من الذين لهم أجندات لها توجهات.

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