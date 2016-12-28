رابطة النقاد الرياضيين تقاطع قمة الأهلى والزمالك

كتب محمد عراقى

أعلن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين فى بيان له رفضه الكامل للموقف الأخير والمفاجئ من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد تراجعه عن منح تصريحات الدخول لمباراة الزمالك والأهلى المقرر اقامتها بإستاد بتروسبورت مساء الخميس وترك الأمور لمسئولى نادى الزمالك.

وجاء نص البيان كالتالي : "ولأن المنهج الذى تتعامل به رابطة النقاد الرياضيين هو التعامل مع اتحاد الكرة فيما يخص تصريحات الدخول بجميع المسابقات المحلية طبقا للبروتوكول الموقع بين الطرفين بهذا الشأن .. ولأن رابطة النقاد لا تتعامل ابدا فى هذا الأمر مع الأندية جميعها وليس ناديا بعينه، وكذلك رفضا لأن يكون هذا الأسلوب هو المتبع بجميع الاندية فى المستقبل .. واحتراما للمهنة وقيمتها ورسالتها فإن رابطة النقاد الرياضيين تعلن رسميا امتناعها نهائيا عن تغطية المباراة ويمتنع صحفيوها عن الذهاب إلى الملعب بأى مباراة قادمة حتى تعود الأمور الى ما كانت عليه بالسابق وعلى ان يكون التعامل مع كيان الاتحاد المصرى لكرة القدم .. مع التأكيد على احترام رابطة النقاد الرياضيين لجميع أندية مصر وعلى رأسها الزمالك مستضيف المباراة والأهلى الطرف الثانى بها ولكنها تتخذ موقفها الثابت من خلال مسئوليتها فى الحفاظ على اصول المهنة واصحابها".