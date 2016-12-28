أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«فرانس فوتبول» تختار «صلاح» ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة

Google+ Print
«فرانس فوتبول» تختار «صلاح» ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة «فرانس فوتبول» تختار «صلاح» ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة

محمد صلاح

(أ.ش.أ)

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، مشواره في حصد الألقاب الشخصية هذا العام، حيث وقع اختيار صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة عليه ضمن التشكيلة الأفضل للاعبين الأفارقة لعام 2016.

ويعد صلاح اللاعب المصري الوحيد في هذه التشكيلة، والتي شهدت سيطرة جزائرية بتواجد الثلاثي، رياض محرز، وإسلام سليماني، والمدافع فوزي غلام، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من كوت ديفوار، وثنائي سنغالي، وحارس مرمى صن داونز الأوغندي دينيس أونيانجو،والجابوني أوباميانج.

وكان صلاح، قد توج، أمس، بجائزة مجلة “جلوب سوكر” كأفضل لاعب عربي في حفل أقيم بمدينة بدبي بالإمارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا