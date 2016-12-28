«فرانس فوتبول» تختار «صلاح» ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة

(أ.ش.أ)

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف روما الإيطالي، مشواره في حصد الألقاب الشخصية هذا العام، حيث وقع اختيار صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة عليه ضمن التشكيلة الأفضل للاعبين الأفارقة لعام 2016.

ويعد صلاح اللاعب المصري الوحيد في هذه التشكيلة، والتي شهدت سيطرة جزائرية بتواجد الثلاثي، رياض محرز، وإسلام سليماني، والمدافع فوزي غلام، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من كوت ديفوار، وثنائي سنغالي، وحارس مرمى صن داونز الأوغندي دينيس أونيانجو،والجابوني أوباميانج.

وكان صلاح، قد توج، أمس، بجائزة مجلة “جلوب سوكر” كأفضل لاعب عربي في حفل أقيم بمدينة بدبي بالإمارات.