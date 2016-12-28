ضبط طالب ومحاسب بحوزتهما عملات أجنبيه بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، من ضبط طالب ومحاسب بحوزتهما عملات أجنبية ومحليه، بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه.

وقال مسئول أمني، أن جهاز الأمن الوطني بالمنيا وجه ضربة للعناصر التي تقوم بسحب العملات الأجنبية من الأسواق، والإتجار بها بغرض زعزعة الإقتصاد والإضرار بالدولة.

وبالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، تم ضبط " ك.ع، 20 سنه" طالب، ومقيم بمدينة المنيا، و"ع .م 29 سنه" محاسب، ومقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تقدر بنحو مليون جنيه مصري و70 ألف دولار أمريكي و7 آلاف ريال سعودي، وعملات أخري حصيلة إتجارهما بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتم التحفظ علي المتهمين لتطوير مناقشتهما، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق