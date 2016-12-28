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العثور على جثة رجل داخل شقته بدمنهور

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العثور على جثة رجل داخل شقته بدمنهور العثور على جثة رجل داخل شقته بدمنهور

>البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

عثر الأهالى بمساكن قراقص التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، قبل قليل، على جثة رجل فى العقد السادس من العمر، داخل شقته بالطابق الأخير.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ الأهالى فى العمارة رقم 15 بمساكن قراقص بدائرة مركز دمنهور بالعثور على جثة أحد السكان، ويدعى محمد الليبى، 55 عاما، عقب انبعاث رائحة من الشقة .

انتقلت القيادات الأمنية والعميد جمال عبد العاطى مأمور مركز دمنهور، والرائد فتحى المنياوى رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص المبدئى لمفتش الصحة عدم وجود إصابات بالجثة، وأن الوفاة طبيعية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة بمعرفة المستشار محمد سالم رئيس نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات.


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