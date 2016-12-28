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ضبط سيارة محملة بـ2 طن أرز مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

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ضبط سيارة محملة بـ2 طن أرز مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا ضبط سيارة محملة بـ2 طن أرز مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

>قنا – هند المغربى

 

تولت نيابة قسم قنا برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى مدير النيابة، وإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات قنا التحقيقات فى ضبط سيارة محملة بـ 2 طن أرز مجهولة المصدر وبدون فواتير.

 

كانت وحدة مباحث بمديرية أمن قنا برئاسة المقدم تامر الحفناوى وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث ضبطت السيارة رقم 46566 نقل قنا قيادة "عمرو ع 24 سنة" سائق محملة بـ 2 طن أرز مجهولة المصدر بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اخطار اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا الذى أمر باتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم 87 أحوال قسم قنا لسنة 2016 وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات وكلفت مفتش الأغذية لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام من عدمه .

 

 


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