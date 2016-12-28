المصريين الأحرار : المؤتمر العام في موعده لاقرار اللائحة والرد على المؤامرة

أكد نصر القفاص عضو المكتب السياسي لحزب “المصريين الأحرار” وأمين لجنة الأعلام، أن مؤتمر الحزب سينعقد يوم الجمعة القادم بفندق الماسة في موعده، ولا صحة لما يجري ترويجه من شائعات، أو محاولات لخلق حالة بلبلة حول انعقاد المؤتمر.

وأضاف القفاص أن رئيس الحزب هو وحده دون غيره هو صاحب الحق في دعوة المؤتمر العام للأنعقاد، وفقا للائحة النظام الأساسي، وقد فوجئنا بما وصفه من اصدروه بأنه بيان يزعم تأجيل المؤتمر..ولما كانت هذه الحملة ضد الحزب بمؤسساته، تدور في الخفاء، وقد آثرنا الصمت، وتجاهل محاولات افتعال أزمات من جانب بعض من يعتقدون أن الاحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم!!

> وأوضح القفاص أنه فيما يبدو أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي.. والمثير للسخرية أن ما تم نشره على أنه بيان صدر مجهلا ومجهولا، لا يحمل توقيعات لأي من أعضاء مجلس الأمناء، لذلك نتعامل معه على أنه نوع من الشائعات، التي ننفيها شكلا وموضوعا، ونؤكد أن الكلمة الفصل في كل ملفات وأمور الحزب، يملكها المؤتمر العام الذي سيعقد فى موعده، وهو السلطة التى تعلو على الجميع.

> وأكد نصر القفاص على أن الذين يمارسون العمل السياسي على أنه مؤامرات انتهى زمنهم، وعليهم مراجعة أنفسهم، ومراجعة التاريخ، وفهم الحقائق على الأرض واحترامها، بدلا من اهدار وقتهم ووقتنا، فيما لا طائل من ورائه.. وفي كل الأحوال يرفض حزب “المصريين الاحرار” أي وصاية أو محاولات مصادرة واختزال ارادة أعضائه، في عدد من الاشخاص أو أحدهم.. والحزب بكافة مؤسساته سيعلن كلمته في المؤتمر العام.