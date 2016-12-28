ضبط متهمين اثنين بالمنيا جمعا نصف مليون دولار

قادت عمليات تحري أجرتها سلطات أمن المنيا، بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، لضبط عنصرين من أصحاب النشاط السياسي، وبحوزتهما نصف مليون دولار، ومليون جنيه وعملات أخري، وتبين تورطهما في مخطط لإرباك الاقتصاد الوطني وتلقيهما تكليفات من الخارج، بتجميع وتخزين العملات الأجنبية.

تلقي اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا أمنيا، بنجاح جهود أجهزة بحث رفيعة المستوى، في كشف تحركات عنصرين من أصحاب النشاط السياسي، هما “م.خ.أ”، و “م.م.ع”.

وضبط المتهمين بعد رصد تحركاتهم، واكتشاف جمعهما العملات الأجنبية، بغرض “ضرب الاقتصاد الوطني”، مستهدفين إعاقة انخفاض سعر صرف العملات، وكشفت معلومات سرية عن تلقي المتهمين تكليفات من عناصر خارج البلاد، بتنفيذ مخطط لإرباك الاقتصاد الوطني، بحسب ما ذكرت تحريات الأجهزة الأمنية.

وضبط المتهمين ضبط بحوزتهما كميات من أوراق النقد عبارة عن نصف مليون دولار أمريكي، مليون جنيه مصري، وعملات أخرى .

وتجرى أجهزة أمنية رفيعة عملية تطوير لمناقشة المتهمين وتسجيل اعترافاتهم، بالتوازي مع تطوير التحريات حول أنشطتهما، للوقوف على معلومات جديدة بشأن أنشطتهما و شركائهم.