حبس رئيس الحى المتميز بجهاز مدينة 6 أكتوبر لاتهامه بتقاضى رشوة مالية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس محمد فتحى صادق رئيس الحى المتميز بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بطلب رشوة مالية؛ للتغاضى عن تحرير مخالفات البناء، وتسلمت النيابة محاضر الضبط وقامت بتفريغها، واستمعت لأقوال ضابط الرقابة الإدارية مجرى التحريات.

وأعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بالاتهامات التى اسندت اليه، وتقاضيه مبلغ الرشوة المالية المتفق عليها، إلا أنه نفى أن يكون هو من بادر بطلب الرشوة، مؤكداً ان الراشى هو من عرض عليه المبلغ المالى المضبوط.

كما أمرت النيابة بتفريغ محتوى الفيديوهات التى تم تسجيلها بمعرفة رجال هيئة الرقابة الإدارية والتى تثبت وقائع الاتهام، التى تم تصويرها بعد حصول الهيئة على أذن النيابة العامة؛ لإرفاقها بملف القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اتفق مع رجل أعمال يدعى "هشام.م" مصرى ويحمل الجنسية الكندية، على تقاضيه مبلغ قدره 100 ألف جنيه مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء، للعقارات التى يقوم الثانى بتشييدها وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم متلبساً بمبلغ الرشوة.