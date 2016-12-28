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الكنيسة الأرثوذكسية: قانون ترميم الكنائس الأمريكى حلاوة روح من أوباما

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الكنيسة الأرثوذكسية: قانون ترميم الكنائس الأمريكى حلاوة روح من أوباما الكنيسة الأرثوذكسية: قانون ترميم الكنائس الأمريكى حلاوة روح من أوباما

>كتب – مايكل فارس

استنكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، الذى يعده الكونجرس الأمريكى، واعتبرته"  حلاوة روح من إدارة أوباما قبيل رحيلها".

وقال القمص عبد المسيح بسيط، أستاذ اللاهوت الدفاعى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وراعى كنيسة السيدة العذراء بمسطرد، "لا نريد وصاية من أمريكا ولا من غيرها ونقول لأوباما وإدارته إرحل فى صمت وكفى ما فعلتموه بمصر، وهذا المشروع حلاوة روح، ولا اعتقد أن إدارة دونالد الرئيس الأمريكى الجديد لها علاقة به".

وتابع بسيط، "الدولة والجيش لم يقصرا نهائيا فى ترميم الكنائس، مستشهدا بكنيسة البطرسية التى أعلن الجيش عن ترميمها فى وقت قصير وسيصلى بها فى عيد الميلاد، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يدخر جهدا فى ترميم الكنائس المصرية، ولم يقصر نهائيا فى حق الأقباط، متابعا، نحن فى الداخل أحرار مع بعضنا البعض، ونعمل بالاتفاق مع بعضنا دون وصاية من أحد".

وكان  المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،  أعلن رفض طرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية فى مصر، تحت عنوان: "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية"، والذى يطالب وزير الخارجية الأمريكى بمتابعة مدى التزام المصرية بترميم الكنائس التى وعدت بترميمها عقب أحداث عام 2013.

 


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