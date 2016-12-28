موجز أخبار مصر.. "الاستثمار" تنتهى من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد

نشر موقع "اليوم السابع"، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من التقارير والموضوعات المهمة، وفى مقدمتها انتهاء فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غداً.

وإلى موجز أخبار مصر للساعة العاشرة:

انتهي فريق وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة داليا خورشيد وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية من إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيقدم لمجلس الوزراء غداً.

ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل القرار الذي يصدر غدًا الخميس من الحكومة بشأن زيادة أسعار الأدوية، حيث قالت مصادر حكومية إنه بعد مفاوضات استمرت 3 أشهر وبعد توافق الحكومة ومجلس النواب والشركات تم تقسيم الأدوية إلى أدوية محلية ومستوردة.

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استطلاع الأبراج، أو ما يسمى بالطالع هو أمر مذموم ومرفوض شرعاً، ويغرس في الناس الخرافة، حيث أن علم قراءة الأبراج هو علم زائف مضلل ولا يجوز مطالعة هذه العلوم المضللة لكونها تنشئ عقلية الخرافة وتبتعد بصاحبها عن العقلية العلمية الصحيحة وهو مضيعة للوقت سنحاسب عليها.

أذاع الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ببرنامج "على هوى مصر" فيديو لعبد الحكيم بلحاج عضو تنظيم القاعدة فى ليبيا، الذى ساعد فى قتل العقيد الليبى معمر القذافى فى 2011 بمساعدة القطريين والتدخل الغربى "الناتو"، يتحدث فيه عن دور الوفد القطرى فى مساعدته خلال الأحداث الليبية، مما يؤكد التعاون التام بين القاعدة وقطر فى ليبيا.

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصاداً مختصراً لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، فى مقدمتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد لافتتاح عدد من المشاريع الكبر، إضافة إلى رفض الخارجية طرح الكونجرس الأمريكى مشروع قانون حول ترميم الكنائس المصرية، علاوة على إعلان دار الإفتاء أن غداً الخميس المتمم لشهر ربيع الأول والجمعة غرة ربيع الثانى.. وغيرها من الأخبار المهمة.

قال البنك المركزى المصرى فى بيان رسمى صادر مساء اليوم الأربعاء، إنه لا صحة للشائعة التي ترددت حول تقديم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته، مؤكدا أن المحافظ يمارس عمله بشكل طبيعي وأن مدة المحافظ يحكمها الدستوروهى٤ سنوات وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل بثقة القيادة السياسة .

منح مجلس نقابة الصحفيين، جائزة حرية الصحافة المصرية لهذا العام، لكل من مجلة الأهرام العربى ومجلة صباح الخير، وتسلم الجائزتين الكاتبين الصحفيين علاء العطار وجمال بخيت.

قال جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، إن الدول العربية لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل إن لم تحلّ مشكلتها مع الفلسطينيين، مضيفاً: "نحن الإدارة الأمريكية الوحيدة التى عارضت كل القرارات الدولية الموجهة ضد إسرائيل باستثناء القرار الأخير".

وصل منذ قليل طاقم الحكام المجرى بقيادة فيكتور كاساى لإدارة قمة الزمالك والأهلى المقرر إقامتها الخميس فى الأسبوع السابع عشر بالدورى.