إنقاذ نحو 900 مهاجر قبالة السواحل الليبية

(أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإيطاليين، أنه تم إنقاذ نحو 900 مهاجر صباح الأربعاء قبالة سواحل ليبيا فى عملية دقيقة فى ديسمبر تؤكد أرقاما قياسية فى هذا المجال العام الحالي.

وكان معظم هؤلاء المهاجرين على مركبين خشبيين تم رصدهما ليلا فى حين تم انقاذ اربعين كانوا على مركب رصد فجرا.

وطلب خفر السواحل الإيطاليون الذين يتولون تنسيق عمليات الإغاثة فى المنطقة، من بارجة عسكرية بريطانية تابعة للعملية الأوروبية ضد مهربى البشر وسفينة تابعة لمنظمتى "اس او اس ميديترانيه" و"أطباء بلا حدود"، إنقاذ المهاجرين.

وأوضحت "اس او اس ميدتيرانيه" فى بيان أن أحد المركبين الكبيرين كانت المياه بدأت بالتسرب إليه لكن جميع المهاجرين نجوا.

ونقل نحو 400 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى سفينة المنظمتين وبينهم "الكثير من الإريتريين والبنغاليين والباكستانيين والصوماليين والسوريين".

وبحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية الإيطالية، قبل هذه العملية، فأن أكثر من 180 ألفا معظمهم من غرب أفريقيا والقرن الأفريقي، وصلوا إلى السواحل الإيطالية العام 2016.

ويشكل ذلك زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالعام 2015 و6 بالمئة عن الرقم القياسى المسجل فى 2014 والبالغ 170 ألفا.

فى المقابل وبحسب الأمم المتحدة فأن أكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا معظمهم قضى قبالة ليبيا.

وأعلن الهلال الأحمر الليبى اليوم الأربعاء العثور على 11 جثة تعود لغرقى مهاجرين على شاطىء قرب طرابلس العاصمة.