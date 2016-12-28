غدًا.. نظر تجديد حبس مدير مشتريات مجلس الدولة

كتبت أمنية الموجى

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة غدًا الخميس تجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة فى اتهامه بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، للمتهم تلقى رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بإرساء عمليات توريد أثاث لشركة المتهم الثانى وزوجته اللذين نسبت لهما النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عام.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط مستندات وأوراق إدارة المشتريات بمجلس الدولة المتعلقة بعمليات التوريد والشراء لمستلزمات مجلس الدولة التى تقوم بها إدارة المشتريات وأمرت النيابة بضم وإرفاق تلك المستندات لملف تحقيقات القضية .

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية بأنه أثناء ضبط المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، عثر ضباط الرقابة الإدارية على مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية قدرت بـ24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو ومليون ريال سعودى ومشغولات ذهبية وأن هذه الأموال كانت معبأة فى حقائب وموضوعة داخل خزينة بمنزل المتهم .

وواجهت النيابة المتهم بهذه الأموال خلال جلسة التحقيق الأولى معه وقالت المصادر إن النيابة تواصل تحقيقاتها لمعرفة مدى علاقة الأموال المضبوطة فى منزل المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، بجرائم من عدمه وقررت النيابة التحفظ على تلك الأموال لحين انتهاء التحقيقات.