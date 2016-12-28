أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... يحكي موقف كوميدي جداً مع أحد الجهات السيادية -
مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط -
بالأسماء.. إصابة 13 شخصا إثر انقلاب مكروباص بالوادي الجديد -
بالأسماء.. ننشر المقبولين بوظيفة فني تشغيل بـ"مياه كفر الشيخ" -
ضبط أسماك وأجبان فاسدة في حملة تموينية بدمياط -
النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق -
أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟ -
بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط لص يقوم بسرقة السيارات بالقرب من سنترال السويس

Google+ Print
ضبط لص يقوم بسرقة السيارات بالقرب من سنترال السويس ضبط لص يقوم بسرقة السيارات بالقرب من سنترال السويس

>السويس - سيد نون

تمكن موظفو الأمن بإدارة سنترال السويس الرئيسى من القبض على لص يقوم بسرقة السيارات، بالقرب من سنترال السويس ومبانى أجهزة أمنية مجاورة له. وقام موظفو الأمن بتسليم اللص إلى قوات الشرطة بقسم شرطة السويس، التى قامت بتحرير محضر للمتهم بالسرقة.

 

وكانت المنطقة السكنية المحيطة بالسنترال شهدت تعرض سيارات للسرقة عن طريق تحطيم الزجاج بالسيارات وسرقة محتوياتها. ويقع بالقرب من سنترال السويس الرئيسى مبانى مجمع محاكم السويس وجهاز الأمن الوطنى ومقرات أجهزة أمنية أخرى.

 

 

لص يقوم بسرقة السيارات بالسويس


>

المتهم


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365