ضبط لص يقوم بسرقة السيارات بالقرب من سنترال السويس

السويس - سيد نون

تمكن موظفو الأمن بإدارة سنترال السويس الرئيسى من القبض على لص يقوم بسرقة السيارات، بالقرب من سنترال السويس ومبانى أجهزة أمنية مجاورة له. وقام موظفو الأمن بتسليم اللص إلى قوات الشرطة بقسم شرطة السويس، التى قامت بتحرير محضر للمتهم بالسرقة.

وكانت المنطقة السكنية المحيطة بالسنترال شهدت تعرض سيارات للسرقة عن طريق تحطيم الزجاج بالسيارات وسرقة محتوياتها. ويقع بالقرب من سنترال السويس الرئيسى مبانى مجمع محاكم السويس وجهاز الأمن الوطنى ومقرات أجهزة أمنية أخرى.

لص يقوم بسرقة السيارات بالسويس



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المتهم