الهلالي يلتقى وزير الأوقاف لبحث استبدال أراضي وقف لبناء مدارس جديدة عليها

اجتمع الدكتور الهلالي الشربيني- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية؛ بشأن بعض الأراضي التى تم استبدالها بموجب إقرارات الملكية الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لبناء مدارس عليها، فى المناطق التي لا يتاح بها أي أراضٍ أخرى غير أراضي الأوقاف.

> ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، أكد الهلالي أن هيئة الأوقاف ستقوم بمخاطبة الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لإعداد كشوف تحديد جديدة، لقطع الأراضى التى تم استبدالها بنظام (54%)، التى تستغلها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لكل صفقة على حدة.

> وأشار الهلالي إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لتشكيل لجنة مكونة من: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الأوقاف، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وأحد أعضاء أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ لدراسة الملفات المعروضة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وهيئة الأوقاف؛ لاتخاذ قرار مناسب ملزم للطرفين للنظر بشأن “الزيادة، والنقص” بالمساحات، وآلية المحاسبة عليها فى ضوء كشف التحديد الجديد المحرر بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

> يأتي ذلك في ضوء دعم مشروع بناء المدارس؛ لمواجهة مشكلة القدرة الاستيعابية للفصول خاصةً فى المناطق الأشد احتياجًا والمناطق المحرومة.