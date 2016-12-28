رئيس جامعة بورسعيد: الوزير أكد على تطوير التعليم الجامعى وخدمة المجتمع

بورسعيد _ محمد فرج

قال الدكتور شمس الدين محمد شاهين رئيس جامعة بورسعيد لـ "اليوم السابع" أن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى عقد إجتماعا مع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء و أكد أن الدولة تضع فى أولوياتها الإهتمام بتطوير التعليم واللوائح خلال المرحلة القادمة بالإضافة لإنشاء الكليات التى تخدم المجتمع .

وأضاف شمس أن الوزير ألقى الضوء على أهمية دور الجامعات المصرية ودورها التنويري والتثقيفى فى خدمة وتنمية المجتمع من خلال البرامج التى تهدف إلى فتح آفاق جديدة لتحفيز الإبتكار العلمى فى مصر إيمانا بأن الشباب هم الركيزة الأساسية التى تتقدم بها الشعوب.

وأكد أن جامعة بورسعيد تضع كافة إمكانياتها وخبراتها فى خدمة المشروعات القومية التى تهدف لتحقيق تنمية شاملة لخدمة الإقتصاد المصرى فى إطار خطـة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تنشد مستقبل أفضل لمصر وشبابها خلال المرحلة القادمة .