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موسكو تتوعد بالرد على عقوبات محتملة من واشنطن

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موسكو تتوعد بالرد على عقوبات محتملة من واشنطن موسكو تتوعد بالرد على عقوبات محتملة من واشنطن

موسكو

(أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن موسكو سترد على واشنطن في حال إقدامها على فرض عقوبات جديدة لزعمها قيام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تترك أملا للقيام بشيء سيء للعلاقات مع روسيا، التي خربتها بالأصل، فهم يحاولون تهديدنا مجددًا بتوسيع العقوبات ضدنا بمساعدة التسريبات المصطنعة في وسائل الإعلام الأمريكية، وبتدابير إضافية، بل والقيام بأعمال تخريبية ضد أنظمة الحاسوب التابعة لنا”.

وتابع البيان: “في حال واصلت واشنطن فعلًا اتخاذ خطوات عدوانية جديدة، ستتلقى ردًا، وهذا يخص أية أعمال ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، والتي سيتم الرد عليها بالمثل بحق الدبلوماسيين الأمريكيين”.

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