سلطنة عمان تعلن انضمامها للتحالف العربي بقيادة السعودية

قال مصدر سعودي مسؤول، إن سلطنة عمان أبلغت المملكة العربية السعودية، اليوم ، بانضمامها للتحالف العربي العسكري، والذي كان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد قد أعلن عن إنشائه في ديسمبر الماضي.

وقال المصدر، إن ولي ولي العهد تلقى اليوم رسالة من وزير الدفاع العماني مضمونها، إعلان سلطنة عمان الانضمام للتحالف الذي تبناه، ويدعمه بقوة الأمير محمد، وكان الأمير محمد الذي يتولى أيضًا منصب وزير الدفاع أعلن عن إنشاء التحالف العربي وانضمت إليه أكثر من أربعين دولة إسلامية، وذلك بحسب ما نقلته سبوتنيك الإخبارية عن رويترز.