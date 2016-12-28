الداخلية الألمانية: 54 ألف لاجئ غادروا البلاد بشكل طوعي في عام 2016

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، هارلد نيمانز، اليوم الأربعاء، أن 54 ألف لاجئ غادروا البلاد بشكل طوعي في عام 2016.

وقال نيمانز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، “غادر في عام 2016، وحتى تاريخ 27 ديسمبر، 54123 شخصًا البلاد طوعًا، بالمقارنة مع العام السابق، حيث غادر البلاد 35514 شخصًا، وهناك أنظمة مختلفة لحساب المغادرين، ومن خلالها يصبح معروفًا عدد من غادر البلاد فقط بعد مرور فترة من الوقت، ولكن يمكننا القول، بعد وصول العدد من 35 ألفا إلى 54 ألفا، بأن هناك نمواً كبيراً”، وذلك بحسب ما نشرته سبوتنيك.

وذكرت صحيفة “زود دويتشي تسايتونج”، وبالإشارة إلى الهيئة الفدرالية لشؤون اللاجئين والمهاجرين، أن 55 ألف مهاجر غادروا ألمانيا عام 2016، بشكل طوعي، وأكدت الصحيفة أن أغلبية المغادرين هم من البلقان من الذين لا يملكون حق الحصول على اللجوء في ألمانيا.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت، في وقت سابق، عن وصول حوالي 890 ألف لاجئ ومهاجر إلى ألمانيا في عام 2015.