أهم النصائح لشعرك لانطلاقة تنبض تألقاً في العام الجديد

يعتبر العام الجديد علامة الانطلاق نحو فصل جديد في قصة حياة الكثيرات منّا. وهو لا يقتصر على كونه مجرد احتفال سنوي تقليدي- بل هو فرصة تسمح لك باستعراض التجارب الماضية، وتوديع العادات السيئة والقديمة، والانفتاح تجاه عادات وتقاليد جديدة. وبدون شك، هذا الأمر له معنى خاص بالنسبة إلى المرأة بالتحديد، فهو يعني التغيير الجذري لنظام الجمال والعناية بالشعر.

ولكن، هل عليك الانتظار حتى بداية العام 2016 لتعززي نظامك الخاص بالعناية بالشعر إذا كان بإمكانك أن تبدأي بذلك اليوم؟

• تعلمي كيفية التعامل مع بنية شعرك الطبيعية: أدوات التسريح بالحرارة ومنتجات التصفيف يمكنها أن تتسبب بعدد من المشاكل لشعرك. وبدلاً من الاعتماد على هذه الأشياء لتدعيم جمال شعرك، حاولي بناء تفهم أفضل فيما يتعلق بتركيبة شعرك الحقيقية لتكتشفي كيفية تعزيز إطلالتك الخاصة بطريقة طبيعية أكثر- على سبيل المثال، إذا كان شعرك غير مهذّب عند استيقاظك من النوم، كل ما عليه فعله ببساطة هو ربطه بشكل مرتب. لا تسارعي إلى وضع المنتجات المختلفة عليه!

• لا تغسلي شعرك كل يوم: هذه العادة يمكنها أن تخلّص شعرك من زيوت الحماية الطبيعية التي يحتويها، وتجعله ضعيفاً وهشاً ومجعداً وخالياً من الحياة. وحتى لو كنت ممن يمارسون الرياضة بشكل يومي- ابحثي عن تسريحة تتناسب مع الشعر الوسخ أو الدهني- ضفيرة أو ربطة ملتوية على سبيل المثال- واغسيله في اليوم التالي.

• استخدمي شامبو يحتوي على خصائص ترطيب فائقة: هذا الأمر يساعد بشكل مذهل في تغيير بنية وجودة شعرك. شامبو هيد آند شولدرز SMOOTH & SILKY على سبيل المثال شامبو هيد آن شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر القادر على منحك شعر انسيابي ومفعم بالترطيب ويشرق بطلّة نابضة بالجمال وخالية من العيوب. وهو يقدم ترطيباً أكثر بست مرات بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، هذا المنتج الثوري قادر على تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين.

• ابحثي عن التسريحة المثلى التي يمكنك اللجوء إليها في كل/ أي مناسبة: تسريحة تتلاءم مع شكل وجهك، وشخصيتك، ومكياجك. ويجب أن تكون أيضاً تسريحة يمكنك إبداعها بشكل مثالي وفي وقت قصير بدون الحاجة إلى استخدام الكثير من المنتجات، أو أدوات التسريح بالحرارة، أو أكسسوارات الشعر. هذه الطريقة ستجعل ذلك الصباح المزعج الذي تمرين به أحياناً، أو أيام العمل المليئة بالمشاغل، أكثر إشراقاً وراحة!