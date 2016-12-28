أشرقي جمالاً بإطلالتك: كيف تتعاملين مع بهتان البشرة وتمنعين حدوثه

نعلم جميعاً كم هي محبطة تلك اللحظات عندما ننظر في المرآة صباحاً وندرك على الفور أن هنالك خطباً ما ببشرتنا. وبالنسبة لمعظمنا، هذه اللحظات هي على الأرجح نتيجة لبهتان البشرة. وعادة ما يحدث بهتان أو خمول البشرة نتيجة لتراكم خلايا الجلد الميتة، والتي تتسبب في انعكاس الضوء بشكل مبعثر عنها بدلاً من انعكاسه بالتساوي، ما يؤدي إلى فقدان البشرة تألقها. ونقدم لك في ما يلي بعض النصائح لضمان التمتع ببشرة مشرقة ومتألقة:

التنظيف والتقشير

• استخدمي فرشاة تنظيف الجلد للتخلص من خلايا البشرة الميتة، واستعملي معها منظف مقشر لمضاعفة نتائج الإشراق.

• جربي استخدام أدوات العناية بالبشرة في المنزل مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع (أيام غير متتالية)، فهي تساعد على التخلص من طبقات الجلد الميتة والحد من ظهور البقع الداكنة والتصبغ وعدم التناسق.

الترطيب

• احرصي على استعمال المرطب مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً، للحفاظ على رطوبة الجلد بشكل جيد. اختياري مرطب يحتوي على حمض ألفا هيدروكسي (حمض الغليكوليك)، فهو يزيد من معدل تجدد خلايا سطح الجلد. وكلاهما يؤدي إلى إشراق الجلد بشكل أكثر.

• استخدمي مرطب معزز بعامل وقاية من أشعة الشمس بدرجة لا تقل عن 15 خلال النهار. ولا تنسي أن أضرار أشعة الشمس تراكمية، حيث تؤدي إلى بهتان مظهر الجلد مع مرور الوقت.

• جربي كريم تصحيح لون البشرة فهو يمثل حل موحد للحصول على بشرة أكثر إشراقاً؛ حيث يجعلها تتألق على الفور بلون نضر ويحتوي على مكونات تساعد على تجميل البشرة، مثل النياسيناميد وفيتامين إي.

تبني نمط حياة أكثر إشراقاً

• اشربي الكثير من الماء للحفاظ على بشرتك رطبة من الداخل إلى الخارج.

• مارسي الرياضة بانتظام. كلما ارتفع معدل ضربات القلب، كلما حظيت بشرتك بفوائد أكبر. وجدير بالتنويه أن المشي والركض وركوب الدراجات واليوغا جميعها رياضات تحفز الدورة الدموية وتجعل بشرتك مشرقة من الداخل.

• احصلي على قسط كافي من النوم. يضمن النوم لمدة ثماني ساعات ليلاً لبشرتك الوقت الكافي لترميم نفسها، حيث تستيقظين وتشعرين أنها أكثر إشراقاً وأكثر صحة.

إن إحياء البشرة الباهتة لا يتطلب إجراءات صارمة، كل ما عليك هو تعديل روتينك الخاص للعناية بالبشرة قليلاً، ما يضمن لك تعزيز إشراق بشرتك والتخلص من خلايا الجلد الميتة.