ضبط أسمدة ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بحوزة تاجرين بالدقهلية

داهم ضباط شرطة المسطحات بالدقهلية محلين لبيع المبيدات المغشوشة.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، بقيام الرائد أحمد النجار رئيس قسم مسطحات ميت غمر بشن حملة مكبرة وبصحبته لجنة من الإدارة الزراعية بميت غمر لضبط المخالفين بالاتجار وتداول الأسمدة والمبيدات الزراعية مجهولة المصدر.

وداهمت الحملة محلين يتاجر مالكيهما فى المبيدات الزراعية المجهولة، حيث يقوم المحل مالك المحل الأول بعمل تركيبات آدوية ومبيدات غير معلومة المصدر عن طريق الغش التجارى ويقوم بلصق استيكرات خاصة بشركات عالمية سنغافورية و يابانية وكندية وجنسيات اخري كما ضبط بالمحل أصناف منتهية الصلاحية وأخري غير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما داهمت الحملة محل أسمدة ومبيدات زراعية، وتبين وجود أسمدة بكميات كبيرة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومبيدات منتهية الصلاحية وأخري غير مسجلة بوزارة الزراعة.