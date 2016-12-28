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البابا تواضروس: نصلي من أجل شفاء مصابي الكنيسة البطرسية

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البابا تواضروس: نصلي من أجل شفاء مصابي الكنيسة البطرسية البابا تواضروس: نصلي من أجل شفاء مصابي الكنيسة البطرسية

البابا تواضروس

(أ.ش.أ)

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلي من أجل شفاء مصابي الكنيسة البطرسية، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل مصابي الجسد ومصابي الروح.

وأضاف البابا تواضروس، في عظته الأسبوعية التي ألقاها، مساء اليوم، بكنيسة القديس الأنبا تكلا الحبشي بالإبراهيمية بالإسكندرية، أنه افتتح خلال زيارته الحالية للإسكندرية مستشفى النبا تكلا الملحقة بالكنيسة في الإبراهيمية، مشيدًا بالتعاون بين مستشفى كنيسة الأنبا تكلا ومستشفى نور الإسلام المجاورة لها.

وقال تواضروس، إن الكنيسة لها دور روحي ولها أيضًا دور خدمي في المجتمع لخدمة كل أبنائه دون تفرقة، موضحًا أن الكنيسة تشارك في مجهودات الدولة في كل مكان حسب إمكانياتها في كل مكان.

وأشار إلى أنه افتتح أيضًا بكنيسة الأنبا تكلا بيتًا للطالبات، يقدم خدمة سكنية وخدمة روحية للطالبات المغتربات، لكي يطمئن الأهل على بناتهن المغتربات للدراسة.

وقال إنه تم تعيين الأنبا ايلاريون أسقفًا عامًا لكنائس غرب الإسكندرية للخدمة في الكنائس هناك، بعد أن كان يعمل أسقفًا عاما بكنائس شرق مدينة نصر بالقاهرة.

وتعد هذه هي أول عظة أسبوعية للبابا تواضروس منذ الحادث الإرهابي، الذي ضرب الكنيسة البطرسية يوم 12 ديسمبر الجاري، حيث ألغى البابا عظته على مدار الأسبوعين الماضيين.

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