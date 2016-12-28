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حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 29 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 29 ديسمبر 2016

مهنياً: تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود

عاطفياً: لا يطلب منك الحبيب سوى الثقة به لأنه يحبك ولا يرضى عنك بديلاً، حاول أن تفهم ذلك

صحياً: أنت صاحب تصميم صلب عندما تقرر الإقدام على أمر ما، وهذا ما برهنته حتى الآن على صعيد اتباع حمية صحية

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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رئيس قسم الأخبار

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